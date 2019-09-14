شهدت مدينة الإسكندرية سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة على معظم أحيائها صباح اليوم السبت، دون أن تؤثر على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

وأكد الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ"الوطن" استمرار فرص سقوط الأمطار حتى غد الأحد، على المدن والسواحل الشمالية.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد أنّه يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي لتكون أقل من المعدل.

وحذر عبدالعال قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر في أثناء سقوط الأمطار وفي أثناء القيادة عند انخفاض الرؤية وتطبيق القواعد المرورية بكل دقة.