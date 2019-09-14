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الناجون من الانتحار.. وقفوا على حافة الموت وعادوا نادمين

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السيسي: الكلام جه بظروفه.. الإساءة للجيش هدفه إيقاع مصر وهذا لن يحدث

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مصر تشارك في مناقشة عن التعليم والتشغيل بمنظمة السياحة العالمية

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