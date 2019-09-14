قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنّ رفع الجماعات الإرهابية عباءة الدين والتدين لم يّعد جذابًا، وأنّ التنظيمات الإرهابية كانت تسعى لتخويف المواطنين كي تعيش مصر في حالة من الفوضى.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا": "الإرهاب زي السرطان، وده أمر تعرفوه كويس، مفيش حد مشافش حد مريض بالسرطان، جسم مريض السرطان بيهاجم نفسه، فبتعالجه وربنا يوفقك، أو تعمل للورم ده إزالة، أو تديله كيماوي أو صبغات إشعاع، بس الجسم في نفس الوقت بيبقى ضعيف".

الإرهاب يفعل بالبلد ما يفعله السرطان في جسم المريض

وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، جلسة رئيسية تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، تنطلق عبرها الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه مصر، بأنَّ التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدًا متساويًا، وتنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين.

وتعد المؤتمرات الوطنية للشباب ملتقيات دورية للحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس السيسي، كما أنَّها تمثل منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة، وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.