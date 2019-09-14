عثر أهالي مدينة أجا بمحافظة الدقهلية اليوم على طفل حديث الولادة ملقي داخل المقابر إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة عقب العثور عليه.

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد عماد المهدى مأمور مركز شرطة أجا من عدد من الأهالي بعثورهم على طفل حديث الولادة بمقابر المدينة إلا أنه لفظ أنفاسه عقب العثور عليه.

وجرى نقل جثة الطفل إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المنصورة العام الجديد على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7062 لسنة 2019 إداري مركز شرطة أجا.

ووجه اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية بتكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة والتوصل إلى والدة الطفل المتوفى.