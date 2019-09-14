حملت منه سفاحا.. تجديد حبس "قهوجي" اغتصب ابنته في الإسكندرية

قرر المستشار وائل مطر، رئيس محكمة جنح مينا البصل في الإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس "حسن.م.ا"، قهوجي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه باغتصاب ابنته 14 عامًا وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.

تعود أحداث القضية رقم 4417 لسنة 2019 إداري مينا البصل، عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلة تتهم زوجها بالتعدي عليها جنسيًا وحملها سفاحًا في الشهر الرابع.

وأسفرت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعي "حسن.م.ا"، 42 سنة، قهوجي، يتعاطى المواد المخدرة واستغل عدم وجود أحد من أفراد أسرته وقام بالتعدي علي أبنته ، وتدعي "م. ح. ا"، 14 عامًا، واغتصابها 4 مرات مما أدي الي حملها سفاحًا.

وبسؤال والدة المجني عليها، قررت أن نجلتها امتنعت عنها العادة الشهرية، مما ادي الي قلقها وقامت بأصحابها الي الطبيب لإجراء الكشف الطبي عليها وتبين أنها حامل في الشهر الرابع، والسؤال المجني عليها قررت أن والدها تعدي عليها جنسيا أثناء عدم وجود أحد من افراد العائلة بالمنزل.

وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا أمام النيابة، موضحًا بأنه يتعاطى المواد المخدرة، واستغلال عدم وجود زوجته في المنزل، كما أرسل ابنته الثانية إلى خارج المنزل لشراء بعض الطلبات له لكي ينفرد بالمجني عليها لمعاشرتها معاشرة الأزواج.

وبعرض الفتاة على مصلحة الطب الشرعي، أثبت أنه يوجد فتحة في غشاء البكارة وأن المجني عليها حامل في الشهر الرابع نتيجة الاعتداء الجنسي ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.