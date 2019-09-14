السيسي: "العفي محدش بياكل لقمته.. ومصر عفية بيكم"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سد النهضة الإثيوبي، وقال إن إثيوبيا تطلب تخزين مياه من خلال سد النهضة، حيث إنها ترغب في حجب 75 مليار متر مكعب من المياه، مضيفًا: "المياه دي عشان تتخزن هتتعمل من الحصص اللي بتنزل من إثيوبيا وهتأثر على السودان ومصر".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، أن مصر تسعى لتحديد نسبة حجب المياه حتى لا تؤثر على حصة مصر من المياه والمقررة 55 مليار متر مكعب، "عشان فيه ضرر يمكن تحمله وفيه أضرار لا يمكن تحملها، بس فيه ضرر في جميع الأحوال".

وأشار إلى أن مصر تسعى لاتفاق حول كيفية ملء سد النهضة وتشغيل الخزان بالشكل الذي يُسبب ضررًا لمصر ولكن يمكن تحمله، ويتم مناقشة الأمر مع السودان وأثيوبيا، مضيفًا: "الأمور مش ماشية بالشكل اللي احنا عاوزينه بس احنا متحركين للوصول إلى ملء وتشغيل الخزان بالشكل اللي احنا نستطيع تحمل فيه الضرر".

وواصل: "العراق قبل سنة 1990 كانت بيجيلها 100 مليار متر مياه النهارده بيجيلها 30 مليار متر مياه، عرفتوا أما الواحد يضعف بيحصله إيه، العفي محدش يأكل لقمته، ومصر عفية بيكم".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر الذي ينعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".

ويعتبر المؤتمر الوطني للشباب فرصة للحوار، والتعرف على أفكار الشباب وأطروحاتهم ودعم التواصل بين الدولة المصرية وشبابها، وذلك عقب إطلاق مؤتمر الشباب للمرة الأولى في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء في أكتوبر 2016.