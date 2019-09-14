عثر أهالي قرية "جبل النور" بمركز ببا جنوب بني سويف، على جثة طالب، طافية بمياه النيل أمام القرية، وأبلغوا قوات الشرطة بمديرية الأمن، حيث تبين أن الجثة مُبلغ بتغيبها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، وأن المتوفي تعرض لسقوطه في المياه أثناء ممارسته هواية الصيد وجرفه التيار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي صرحت بدفن جثة المتوفي، وتسليمها لذويها.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بإبلاغ الأهالي لمركز شرطة ببا بعثورهم على جثة طافية بمياه النيل بزمام قرية جبل النور.

وانتقل مأمور مركز شرطة ببا على رأس قوة أمنية ضمت الإنقاذ النهري، ومباحث مركز شرطة ببا إلى القرية، حيث تبين انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتم إيداعها لمشرحة المستشفى المركزي.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لطالب يدعى "أحمد. ح. م"، 14 عاما، طالب، ومقيم مركز سمالوط بمحافظة المنيا، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقله لمشرحة مستشفي ببا المركزي.

كما تبين أن الجثة مُبلغ بغرقها بمركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا، في مياه النيل امام قرية اطسا في المحضر رقم 4262 إداري مركز سمالوط، بأنه أثناء قيام المتوفي بممارسة هواية الصيد في مياه النيل سقط داخله وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج.

وأضافت التحريات أنه باستدعاء والد المتوفي، ويدعى "ح. م. ل"، 50 عاما، مساعد شرطة مقيم بمركز سمالوط بالمنيا، أقر أنه أثناء قيام نجله المتوفي بالصيد أمام قرية إطسا بدائرة مركز سمالوط، سقط بالمياه وجرفه التيار، ولم يتمكن من الخروج، ولم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 35 أحوال مركز ببا.