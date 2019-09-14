فرحة لا توصف، عاشتها بطلة الجودو كريمان كامل، صاحبة برونزية دورة الألعاب الأفريقية في لعبة الجودو، وأول فتاة تحصد ميدالية لمصر خلال فعاليات الدورة، عندما أخبرها إداريي اتحاد اللعبة بدعوة رئاسة الجمهورية للتكريم في مؤتمر الشباب الثامن، والذي أقيمت فعالياته، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، لتقف على منصة التكريم مع عشرات من شباب وفتيات مصر المميزين رياضيًا، كما وقفت على منصة التتويج في العاصمة المغربية الرباط قبل أيام لتعلق في رقبتها ميدالية، تضاف إلى 270 ميدالية، هي رقم تاريخي، لم يتحقق لدولة منذ افتتاح الدورة الأفريقية عام 1965.

تحية وتصفيق حار من شباب مصر فور الوصول لمركز المنارة، افتتحت بها فعاليات المؤتمر الثامن، لترسم البسمة على وجوه الأبطال، بحسب ما أكدت بطلة مصر في الجودو، حيث كان اللقاء الأول لها مع الشباب في حضور رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن نالت تكريمات من وزير الشباب والرياضة، واتحاد اللعبة، واللجنة الأوليمبية المصرية على إنجازاتها السابقة على المستوى الأفريقي، "تجربة جديدة، وفرحتني في يوم حلو أوي".

لقاء ودي، جمع أبطال مصر في الألعاب الأفريقية بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تخلل فعاليات الجلسات، التي شهدها المؤتمر، تراه كاريمان بأنه "موعد مع الفرحة والفخر"، بحسب وصفها، مشيرة إلى أنها أحست بالدعم الشديد من الرئيس لأبطال الألعاب الفردية، "اجتمع بينا، وحسسنا بأهمية اللي بنعمله، وحسنا على المزيد من البطولات والإنجازات لمصر".

وسام الاستحقاق من الدرجة الثالثة، كان التكريم الذي نالته "كاريمان كامل"، الطالبة بكلية الهندسة في السنة النهائية، والتي طلبت في حوارها لـ"الوطن" بعد دورة الألعاب الأفريقية، مزيدا من الدعم للفتيات، وتدخل رئيس الجمهورية لمساواتهن بالشباب في الحصول على فرص المشاركة بالبطولات الدولية حتى تستطيع تحقيق حلمها بميدالية أوليمبية.

فرحة بطلة الجودو بالتكريم من الرئيس، والتقاط الصور التذكارية معه، لم تمنعها من الاستفادة من جلسات المؤتمر الثامن للشباب، التي ناقشات موضوعات كتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، وكذلك جلسة تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، حيث حرصت على الاستماع لكلمات المتحدثين، وحديث الرئيس عن مخاطر الشائعات والإرهاب على المجتمع، وسط أجواء من الفرحة بالتواجد وسط شباب مصر في ملتقاهم، وفخر بالتكريم على إنجازها.