"انجز الصورة تطلع حلوة".. محمد إيهاب: السيسي كرمني بعد فوز لم يتحقق منذ 12 سنة

وسط فرحة جماعية، ظهرت في لقطة تذكارية لأبطال وبطلات مصر في الألعاب الأفريقية يتوسطهم رئيس الجمهورية على منصة التكريم بمؤتمر الشباب الثامن، الذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات، قرر محمد إيهاب أن يوثق تفاصيل اليوم، بصور ومقتنيات، يشاركها مع أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرًا عن فخره بإنجازه، الذي أهَّله للتواجد وسط شباب مصر كنموذج مشرف لهم.

إيهاب: توجت بـ5 ميداليات أفريقية وكنت قريبا من ميدالية في أولمبياد شباب الصين لولا الإصابة

المصارع محمد إيهاب، المتوج بفضية مصر في المصارعة الرومانية بدورة الألعاب الأفريقية في منافسات وزن 77 كجم، لم يمض على إنجازه سوى أيام قليلة، حتى وجهت له الدعوة ليحضر جلسات المؤتمر الثامن للشباب، الذي كثيرًا ما رأى على شاشات الفضائيات أبطال مصر ومبدعوها في مختلف المجالات، يكرمون على منصته، حتى وجد نفسه بعرقه وجهده، وسط هؤلاء، يصافح الرئيس، ويتحدث إليه، وينال وسام الجمهورية.

يروي إيهاب، الطالب بالفرقة الثالثة في كلية العلوم جامعة قناة السويس، تفاصيل اليوم، الذي بدأ بحضوره لجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب، وحديث الرئيس فيها، ثم أعقبها بحسب حديثه، مباركة الرئيس للأبطال على إنجازهم التاريخي في الدورة، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، ثم التتويج بوسام الجمهورية من الطبقة الثانية، لحصوله على فضية البطولة.

ميدالية منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2019، يراها المصارع الشاب، واحدة من أغلى الميداليات، لأنها جاءت بعد تغلبه على بطل المغرب، الذي لم يخسر من بطل مصري طوال 12 سنة من المنافسات على المستوى الأفريقي، وهو ما جعل المصارع المصري حديث الصحف المغربية خلال منافسات الدورة، كما أنه كان قريبا جدًا من التتويج بالذهبية، ولكنه خسر أمام بطل الجزائر بخطأ تحكيمي، بحسب حديثه.

6 ميداليات أفريقية أخرى في مسيرة البطل الشاب، الذي يحلم بالوصول إلى أولمبياد طوكيو 2020، حيث توج بالذهبية 3 مرات، والفضية مرتين، والبرونزية مرة وحيدة، فضلًا عن مشاركاته في أكثر من بطولة عالم ومحفل دولي، منها أولمبياد الشباب في الصين، التي حقق فيها المركز الرابع، وكان قريبا جدًا من التتويج بميدالية، لولا إصابته بكسر في ذراعه، إلا أنه يتمنى أن تتحقق الميدالية في أولمبياد طوكيو 2020، وبطولة العالم المقبلة له في المجر.