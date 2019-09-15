تامر الخشاب: "جنود أمريكا يصنعون المكرونة.. والجيوش تخدم المجتمع"

قال المخرج تامر الخشاب، إن الجيش هو صمام الأمان لمصر، مؤكدًا أنه ليس مؤسسة منفصلة عن الشعب، حيث أن كل أسرة فيها ضابط أو مجند أو شهيد.

وأكد الخشاب خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو يحاول أن يجعلك ترى الخدمة المجتمعية للجيش المصري هي ذل ومهانة، مشيرًا إلى أن مواطني دول أوروبا يقدسون جيوشهم: "لكن عندنا، أنا مش عارف ليه احنا بنجلد نفسنا، وبنصدق ده".

وأضاف: "أي ثغرة بتحصل في البلد، الجيش بيحل محلها على طول، ولو فيه ارتفاع أسعار، تلاقي الجيش ينزل يحل الفجوة دي بسرعة، والجيوش وظيفتها حماية الشعب من الشر، وحتى كمان من الاحتكار".

وأشار إلى أن الجيش يتواجد في كل الأزمات كنوع من أنواع التضحية، وليس ذلا أو مهانة، لافتًا إلى أن هذا هو الاحتيال الذي يقوم به أهل الشر.

وعرض الخشاب بعض الفيديوهات لجنود الجيش الأمريكي وهم يصنعون المكرونة، وفي أثناء قيامهم بـ"كنس الشوارع" وتنظيفها، مشددًا على أن هؤلاء المحتالين يحاولون القيام بأي نوع من الانشقاقات داخل الجيش: "في أي مكان في العالم الجيوش بتقوم بخدمة مجتمعية".