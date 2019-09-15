الزمالك يتصدر تريندات جوجل بعد هزيمته من جينيراسيون السنغالي

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الزمالك

شن رئيس الزمالك هجومًا حادًا على عبد الظاهر السقا، لاعب منتخب مصر السابق، وعضو فريق تحليل قناة "أون سبورت" الحالي، بسبب انتقاد الأخير لأداء الزمالك يوم أمس.

وتلقى الزمالك هزيمة مفاجئة أمام جينيراسيون فوت السنغالي في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، في السنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، 1-2، حيث أحرز مصطفى محمد، الهدف الوحيد للأبيض، من رأسية سكنت شباك الفريق السنغالي.

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كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي فريق قوي ولديه مدير فني جيد، وكان يمتلك عاملي الأرض والجمهور أمام الزمالك، موضحا أنه من غير المقبول طبعا أن يخسر الزمالك حيث كان الفريق يلعب على المكسب.

وأضاف ميتشو، أن لاعبي الزمالك أدوا ما عليهم، ولكن الخطأين كانا سببا في الهدفين، ولا شك في أننا سنتعلم من الأخطاء، وسنقوم بإصلاحها، وعلينا أن نفكر في المرحلة المقبلة، لأنه لا بديل عن الفوز في اللقاءين القادمين، سواء أمام الأهلي في السوبر المصري، أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، للتأهل إلى دور المجموعات.

ميتشو: الزمالك لن يتنازل عن الفوز بالسوبر والتأهل لدور المجموعات

نزل الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال السابق، أرض ملعب مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، بعد نهايتها.

جاء ذلك، من أجل مصافحة إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، ورئيس بعثة الزمالك في السنغال، والمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي والمرافق للبعثة.

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سقط فريق الزمالك أمام ُمضيفه جينيراسيون السنغالي بنتيجة 1-2، وذلك في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام جينيراسيون بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

وأحرز مامي ليمولي، هدف فريق جينيراسيون السنغالي الأول، في الدقيقة 12 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 68.