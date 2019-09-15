قال المخرج تامر الخشاب، إن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها دور كبير في تزييف الوعي، مشيرًا إلى أن العدو يتمسك بوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، نظرًا لكونه غير مكلف.

وأكد الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العدو يمكنه بواسطة كاميرا الموبايل، فبركة فيديو يمكنه قلب الرأي العام، وأنه خارج حدود كل القوانين والأعراف والضوبط، وهي ميزة كبيرة لهذه الوسائل.

وأوضح أن العدو يمكنه الوصول إلى الشاب في غرفته عن طريق هذه الوسائل، ولن يتخلى عن استخدامها، ومحاولة إسباغ الواقعية عليها، من أجل أن يصدق المواطنين هذه الفيديوهات المفبركة.

وشدد المخرج تامر الخشاب، على صعوبة اكتشاف المواطنين لتزوير هذه الفيديوهات والصور، وأن اكتشاف تزويرها يستغرق وقتا وجهدا كبيرين من جانب المحترفين.

ونصح مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يتأملوا المقصود من هذا الفيديو أو الصورة: "اعرف هما عاوزين منك إيه، ولو هتكون معاك مشاعر غضب أو سخط تجاه حاجة؟، متتحركش، لأن الصور والفيديوهات دي عمرها ما كانت دليل".