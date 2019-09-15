وصف المخرج تامر الخشاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه جهاز إعلامي صادق، يصل إلى قلوب محبيه بصدق.

وأكد الخشاب، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن من لديهم موقفا من الرئيس السيسي، سيعادونه على طول الخط.

وأشار إلى أن الرئيس كان يوجه حديثه اليوم لأهله وناسه ومحبيه، متسائلا: "أنا هعمل كده، وأنا اللي وقفت في وش المدفع، هعمل كده"، لافتًا إلى أن جمل الرئيس السيسي كانت صادقة، وأثرت في جميع الحضور.

وأوضح الخشاب أنه وللمرة الولى في مصر يتحدث الرئيس للشعب بهذه الطريقة: "أنا بحس إن الرئيس ماسك مبدأ الصراحة والصدق، والمبادئ الطيبة اللي احنا مفتقيدينها، وبتنجيه، لأنها مبادئ الخير، وبتنجينا احنا كمان".

"المصريون فيهم خير وعاوزين حد يفكرهم بالخير بتاع زمان وبالأصول وبكلمة عيب"، مستنكرًا في الوقت ذاته، وصف أحد الأشخاص يقيم في أوربا ويسب مصر باسمترار، بأنه مناضل، مؤكدًا أن هذه تعتبر خيانة وأن المناضل الحقيقي هو المواطن الذي يتحمل الإصلاح ويعمل لأجل مصر.

وتابع: "انا حاسس إن الموازين اتقلبت وعلى المدعي أن يقول الدلائل على حديثه، " مش يقول كلام مرسل، ومش منطقي، ومن دولة أجنبية، يعني حاجة خيانة".