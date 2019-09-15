سيطرت الجهات السعودية، فجر السبت، على حريق شب بمعمل أرامكو في بقيق بالمملكة العربية السعودية، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو"، بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهم بطائرات دون طيار.

وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إنه عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار "درون"، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.

وبعد وقوع الهجوم تبنت جماعة الحوثيين في اليمن أمس السبت، الهجوم بواسطة طائرات مسيّرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو للنفط في السعودية، ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة عن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، قوله إنّ المتمردين المدعومين من إيران نفّذوا "عملية هجومية واسعة بـ10 طائرات مسيّرة، استهدفت مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو في شرق السعودية".

إدانة عالمية للحادث الإرهابي

وأدان عدد كبير من دول العالم الحادث، وكانت وزارة الخارجية المصرية أمس، أدانت استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية بواسطة عدد من الطائرات المُسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

وأدان اليمن الذي الهجوم الإرهابي بأشد العبارات، وأكدت وزارة الخارجية اليمنية -في بيان أوردته وكالة سبأ للأنباء - وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها وتؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الوزارة اليمنية، تأكيد موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وأن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا، ليس فقط على المملكة وإنما أيضا على أمن واستقرار المنطقة.

وعبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأضاف غريفيث، أن الهجمات تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي وتعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر.

وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في المملكة العربية السعودية جون أبي زيد، إدانة الولايات المتحدة بشدة الهجوم على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وأضاف أبي زيد، في تغريدة عبر حساب السفارة الأمريكية في الرياض على موقع "تويتر"، أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية، التي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وفقا لبيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وتلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًّا، أمس، من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، ليؤكد الرئيس الأمريكي استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها، مشدداً على التأثير السلبي للهجمات التى تتعرض لها المنشآت النفطية بالسعودية على الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد العالمي.

وإستنكرت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي، ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، باعتباره دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو يطالنا جميعا، حسبما أفادت قناة "العربية"، وأكد قرقاش، أن الإمارات اختارت موقفها، وموقعها مع الرياض "مسارنا ومصيرنا واحد".

بدء التحقيق لتحديد المسؤول عن هجومي أرامكو

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي، حسبما أفادت قناة "العربية".

وصرح المالكي، أنه "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي، صباح السبت، على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة "بقيق" وهجرة (خريص)، وبناءً على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعي الهجوم الإرهابي فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأكد المتحدث "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية للحفاظ على المقدرات الوطنية وكذلك أمن الطاقة العالمي وضمان استقرار الاقتصاد العالمي".

واشنطن تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على مواقع نفطية في السعودية

وحمَّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على مواقع نفطية في السعودية، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال بومبيو، إن إيران شنَّت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية، مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن الهجوم على معملي أرامكو جاء من اليمن.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير خارجيته جواد ظريف، يتظاهران باللجوء للدبلوماسية، متابعا: "على العالم أجمع إدانة هجوم إيران على إمدادات الطاقة العالمية"، مؤكدا: "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا على حماية إمدادات الطاقة العالمية".

توقف نصف إنتاج أرامكو من الزيت الخام بسبب الهجوم الإرهابي

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، الأضرار الناجمة عن وقوع عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، قائلا إنه "نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو "5.7" مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات".

وأوضح الوزير، أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).

أما على صعيد الإمدادات المحلية فقد أكد الوزير أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

كما أوضح أن الشركة تعمل حاليًا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ 48 ساعة المقبلة معلومات محدثة.

"الطاقة الدولية": الأسواق مزودة بمخزونات نفط وفيرة

وبعد وقوع الهجوم الإرهابي على أرامكو أكدت وكالة الطاقة الدولية، في تعليقها على الهجوم الأخير، أن الأسواق العالمية مزودة بمخزونات النفط بصورة كافية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته مساء أمس السبت على حسابها في موقع "تويتر": "تتابع وكالة الطاقة الدولية عن كثب الأوضاع في السعودية، ونحن على اتصال بالسلطات في المملكة وكذلك باقي الدول الأساسية المصدرة والمستهلكة للنفط".

مضيفة في بيانها: "حتى هذه اللحظة الأسواق مزودة جيدا بمخزونات تجارية وفيرة".