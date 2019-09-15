طقس اليوم الأحد 15-9-2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد 15-9-2019، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 41

المدينة 26 42

القدس 08 26

الرياض 25 40

المنامة 30 36

أبو ظبي 30 40

الكويت 26 43

دمشق 14 32

بيروت 24 28

عمان 16 28

غزة 20 28

بغداد 24 41