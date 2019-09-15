بدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية، من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019.

وقد جرى مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7/9/2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية)، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، حيث استمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

عدد الطلاب المتقدمين للشهادات المعادلة الأجنبية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين 4127 طالبا وطالبة، من جميع الشهادات الأجنبية.

حالات الاستنفاد

استنفد 66 طالبا نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن، وسيتم فتح الموقع أمامهم لإبداء رغبات جديدة تتناسب مع الحد الأدنى المعلن.

إجراءات العمل بالمرحلة

التزم المكتب عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، منها (الإقامة الشرعية للطالب في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التي يحسب على أساسها المجموع الاعتباري للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتباري لكل طالب).

مرحلة تقليل الاغتراب

سيجرى فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر)، وفي حدود النسبة المقررة وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، في الفترة من يوم الإثنين الموافق 16/9/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019.