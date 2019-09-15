توزيع مستلزمات دراسية على تلاميذ مدارس في مطروح مجانا

وزع الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، نائبا عن المحافظ اللواء مجدي الغرابلي، اليوم الأحد، المستلزمات الدراسية على تلاميذ الصفين الأول والثاني الإبتدائي ببعض المدارس مجانا، وقام بتوزيعها بنفسه على تلاميذ مدرسة العبور بحي الشروق بإدارة مرسى مطروح التعليمية بحضور سحر عيد مدير التعليم الابتدائي بالإدارة.

وقال "النيلي" إن تلك المستلزمات توزع مجانا في إطار الدعم المعنوي من قائد الإقليم لأبنائه من تلاميذ المدارس، متمنياً لهم عاما دراسيا ناجحا مليئًا بالتميز العلمي والتفوق الدراسي.وتابع "النيلي" انتظام العملية التعليمية بمدرسة العبور، مؤكدا للتلاميذ أن العلم يعد أساس تقدم المجتمعات ورقي الأمم .