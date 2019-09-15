تقدم الدكتور السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعايته المؤتمر الدولي لوزارة الأوقاف، في دورته الثلاثين، بعنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية عصرية".

وقال الشريف في كلمته بالمؤتمر، إن مجلس النواب سيتبني توصيات مؤتمر الأوقاف الدولي ويعمل على الإسهام في تحويلها الي برامج عمل أو مشاريع قانونية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد ذا أهمية كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها الدول، مشددًا على ضرورة الحث على نشر القيم والأخلاق لتحقيق الاستقرار ومواجهة الفوضى في المجتمعات.

وأضاف أنه لا تقوم حضارة بغير أخلاق وآداب سليمة، فغذاء الروح وصلاح البشر يكون بالأخلاق، ولذا أهتم الإسلام بالأخلاق عناية بالغة ووردت النصوص عنها في القرآن والسنة فقال الله تعالى "وقولوا للناس حسنا" ويقول النبي "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".

وأكد أن المجتمع لو أصيب في أخلاقه فلا نهضة فيه، مناشدا القائمين على المؤتمر بالخروج بتوصيات تنفذ على أرض الواقع.