تمكنت مديرية أمن الإسكندرية، اليوم، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة مركز تعليمى غير مرخص بدائرة المنتزه أول، وإيهامة للطلاب بحصولهم على شهادات معتمدة مقابل تحصيل مبالغ مالية.

وتلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغات من العديد من الطلاب عقب تعرضهم للنصب من صاحب معهد تعليمي والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير حصولهم على شهادات تخرج من المعهد.

وأكدت التحريات من صحة الواقعة، وتبين بالفحص قيام شخص يدعي "م. م"، صاحب معهد تعليمي وهمي غير مرخص، وذلك للنصب والاحتيال على الطلاب الراغبين في الحصول على شهادات عليا، معلنًا بأن المعهد مرخص طبقًا لقانون وزارة التعليم العالي ويتخصص في النقل البحري والمحاسبة وخدمات البترول وفني مساحة والحاسب الآلي، والكائن بشارع محمد نجيب، بمنطقة المنتزه أول.

وأوضحت التحريات أن عدد المتقدمين في البلاغات نحو 30 طالبًا ضد صاحب المعهد الوهمي واتهامة بالنصب عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم، وتحرر المحضر رقم 28820 لسنة 2019 جنح قسم شرطة المنتزه أول، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع شهادة الطلاب في الواقعة.