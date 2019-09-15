أقامت جامعة الفيوم، ورشة عمل عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بقاعة الاحتفالات الكبرى، اليوم، ضمن فعاليات المعسكر الأول لإعداد القادة، حاضر فيها علي زيدان، المدير التنفيذي لإحدى شركات الدعاية بحضور عدد من طلاب جامعة الفيوم.

وقال زيدان، إن وسائل التواصل الاجتماعي سوف تستحوذ على النصيب الأكبر من الدعاية والإعلانات التجارية أكثر من القنوات التليفزيونية والإعلانات الكبرى بالطرق والميادين، خلال الأعوام القادمة، لسهولة وصول الإعلان لأكبر عدد من المتابعين وبأسعار أقل كثيرا من الدعاية المتعارف عليها.

واستعرض زيدان، أهمية مواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة باعتبارها أهم وسيلة للحصول على المعلومات والأحداث الجارية، ولفت إلى دورها الكبير في التسويق والدعاية خلال هذه الفترة.