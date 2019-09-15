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اعترافات زوجة خائنة: قتلته بـ"السم في الخمرة" وعشيقي ألقى جثته في النيل

اعترافات زوجة خائنة: قتلته بـ"السم في الخمرة" وعشيقي ألقى جثته في النيل

جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" تنطلق من القاهرة

جولة جديدة من مفاوضات "سد النهضة" تنطلق من القاهرة

"مصر الخير والأورمان" تشاركان فى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

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