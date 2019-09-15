ابتزازات النظام التركي للمجتمع الدولي وبخاصة البلدان الأوروبية مستمرة، بصفته من يضبط تدفق اللاجئين عبر الحدود التركية، مستغلا دوره في تخفيض الهجرة غير الشرعية نحو الغرب، الأمر الذي أنتج اتفاقية لا يزال الاتحاد الأوروبي يسدد بموجبها مليارات الدولارات سنوياً لأنقرة، حسبما ورد في تقرير مصور عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاتحاد الأوروبي بأنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا اذا لم يحصل على الدعم بشأن "المنطقة الآمنة" في سوريا، وهذا التهديد هو الثالث من نوعه خلال أسابيع، في ظل ازدياد عدد اللاجئين المتدفقين على اليونان قادمين من تركيا.

وأوضح التقرير، أن تلك التهديدات تأتي من أجل رغبة أردوغان في زيادة نسبة الأموال التي يتقاضاها من الاتحاد الأوروبي وهي 6 مليار يورو خاصة باللاجئين وذلك من أجل تحديات سياسية داخلية لديه في أنقره في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم.

ويبدو مقدرا للاجئين السوريين دفع ثمن الهزيمة التي مني بها حزب العدالة والتنمية في انتخابات البلديات وخسارته مدناً كبرى، كأنقرة وإسطنبول، بدليل تواتر تصريحات إردوغان وقادة حزبه، بأن حكومة أنقرة بدأت اتخاذ خطوات جديدة تجاه اللاجئين، منها حضهم على العودة وإلغاء الخدمات الطبية المجانية المقدمة لهم