تابع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء 2019/ 2020، وذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده اليوم مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها على مستوى المحافظة.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت شركة الصرف الصحي نسب تطهير الشنايش والمطابق حتى يوم 15 سبتمبر الجاري، والتي تراوحت بين 65 إلى 85% على مستوى الأحياء، كذلك أعمال تطهير المصبات حيث تم الانتهاء من أعمال تطهير 61 مصب من أصل 66 مصب على مستوى المحافظة، كما تم استعراض مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار.

واستعرضت شركة الصرف الصحي موقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من ربط خطي الصرف بشارع أبو قير، ونهو أعمال الحقن للخط 250 مم، كما أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الحلول الهندسية بمنطقة الفنون الجميلة يوم 25 سبتمبر الجاري، وتم استعراض أعمال تطهير منطقة "أم زغيو" تمهيدا لنقل سوق الحضرة.

وكذلك أعمال إنشاء الشنايش الجديدة في بعض المناطق على مستوى الأحياء تجنبا لحدوث تجمعات لمياه الأمطار بها حيث تم إنشاء 11 شنيشة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

حضر الاجتماع أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبدالوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.