صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

فتح اليوم 4567 مركز اقتراع أبوابه في 27 دائرة انتخابية داخل الجمهورية التونسية لـ6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم في رئاسة الجمهورية وسط ما يزيد على 12 ألف ملاحظ محلي.

الانتخابات التونسية لم تكن تقليدية بل شهدت العديد من المشاهد المميزة والاستثنائية نوردها في التقرير التالي.

1- حضور عروس للجنة الاقتراع

شهد مركز الاقتراع بمدرسة الهادي شاكر حضور عروس إلى مركز الاقتراع للقيام بالواجب الانتخابي لحظات قبل غلق المركز والذي أغلق أبوابه في التوقيت القانوني له مع أجواء طيبة بتواجد عدد من المصاحبين للعروس.

2- امتناع أهالي سكان منطقة عن التصويت

احتج عدد من الناخبين من سكان منطقة حفرة الجنة الريفية التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان وقاطعوا الانتخابات لأكثر من ساعة من الزمن.

وحسب تأكيد رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بجندوبة الياس السلامي فإن المقاطعة وامتناع الأهالي كان بسبب مطالبتهم بتعبيد الطريق وهو ما تسبب في تعطل عملية الانتخاب بالمركز لحوالي ساعة من الزمن وقد تدخلت السلط المحلية والجهوية ووعدت الناخبين بإيجاد حل لمشكلتهم.

3- حجز ورقة دوارة بولاية المهدية

رصد أعوان الهيئة الفرعية للانتخابات خلال اليوم جريمة انتخابية تمثلت في حجز ورقة انتخاب مزورة" أو ما يطلق عليها بالورقة "الدوارة" (وُضعت فيها علامة لأحد المترشحين) بحوزة ناخبة لدى دخولها مكتب اقتراع بالمدرسة "العاشورية" بمدينة الجم من ولاية المهدية للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

4- نقل اثنين من معاوني الأمن للمستشفى للاشتباه في تعرضهما للتسمم

نقل اثنين من معاوني الأمن أمن إلى مستشفى ابن الجزار بالقيروان بعد ظهر اليوم، للاشتباه في تعرضهما لحالة تسمم على إثر تناولهما وجبة غداء بحسب المعطيات الأولية.

وجرى نقل عون أمن في مناسبة أولى لإسعافه بعد أن باغتته آلام حادة على مستوى المعدة ليتم نقل عون أمن ثان لنفس الأسباب.

من جانب آخر، جرى أخذ عينة من الوجبة لإخضاعها للتحاليل اللازمة في انتظار فتح تحقيق في الغرض.

5- مواطن يمتنع عن وضع إصبعه في الحبر

امتنع احد المواطنين بتاجروين عن وضع إصبعه في الحبر مع إصراره على الانتخاب مما أدى إلى تدخل أعوان الأمن وهيئة الانتخابات وإقناعه بأن الحبر ضروري للعملية الانتخابية.

6- مراقبة توجه المواطنين لانتخاب مرشح في الكاف

ضبطت مراقبة توجه المواطنين لانتخاب مرشحها في الكاف إلا أن رئيس مركز الاقتراع تفطن لها وأبلغ عنها الهيئة المسيرة للانتخابات التي تدخلت ومنعتها من مواصلة عملية المراقبة بعد أن أفتكت منها بطاقتها.

7- نبيل القروي يوجّه رسالة الى ناخبيه قرأتها زوجته من مقر حزبه

قال نبيل القروي، في رسالة قرأتها زوجته، إن الحملة الانتخابية تتقدم بالشكر، للشعب التونسي، على تصديه للظلم ووقوفه إلى جانب نبيل القروي في سجنه.

وأوضح : "نشكر الشعب التونسي على انتصاره لصناديق الاقتراع خيارا للتغيير والديمقراطية، نشكر كل من شارك في هذه المحطة الانتخابية ومنحنا صوته".

8- مرشح رئاسي لم يدل بصوته الانتخابي

قال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بوفون أن المرشح الرئاسي نبيل القروي الموقوف في سجن المرناقية لم يدلي بصوته.

9- نبيل القروي وقيس سعيد للجولة الثانية بالانتخابات

أعلن المرشحان نبيل القروي المسجون وقيس سعيد أنهما انتقلا إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية استنادا إلى نتائج استطلاعين للرأي، والنتائج الأولية.

10- نسبة مشاركة تخطت 45 %

بلغت نسبة المشاركة العامة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورها الأول 45.02 بالمائة في داخل الجمهورية التونسية فيما بلغت 19.7 بالمائة في الخارج.