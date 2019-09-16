أعلن المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي، إن القروي وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي المحتجز وقطب الإعلام بتونس، أعلن في بيان أن القروي تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

وأكد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن المترشح للرئاسية نبيل القروي لم يدل بصوته من داخل السجن ولم يقم بواجبه الانتخابي، وذلك لعدم قدرة الهيئة على فتح مكاتب اقتراع في السجون، على حد توضيحه في المؤتمر الإعلامي الذي عقدته الهيئة مساء اليوم الأحد.

وأوضح بفون في هذا السياق، أنه من غير الممكن بالمرة فتح مراكز اقتراع داخل السجن، لأن أساس العملية الانتخابية "الإرادة الحرة"، في حين لا يمكن ضمانها في فضاء كالسجن، كما أن مراكز الاقتراع تكون في فضاءات حددها النص القانوني لسنة 2001 الخاص بالسجون، حسب تعبيره.

كما أثار استمرار حبس مرشح الرئاسة التونسية، نبيل القروي، للعديد من التساؤلات أهمها موقفه حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المبكرة، حيث إنه ما يزال محتجزا رهن التحقيق داخل أحد السجون التونسية، لا سيما وأنه انتقل لجولة الإعادة.

وقال هيكل المكي، محامي المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي، إنه في حال فوز موكله بالانتخابات الرئاسية سينتقل من السجن إلى قصر قرطاج.

وأضاف المكي، في تصريحات سابقة لـ"الوطن": "المرشح الرئاسي نبيل القروي مودع بالسجن على ذمة التحقيق ولم يصدر حكم ضده حتى الآن".

وتابع المكي: "القانون لا يمنع القروي من الترشح إلا إذا صدر ضده حكم بات لا يحتما أي وجه من وجوه الطعن".

وفي 25 أغسطس الماضي، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، أن نبيل القروي مؤسس قناة "نسمة" التليفزيونية لا يزال يعتبر مرشحا للانتخابات الرئاسية في البلاد رغم توقيفه بتهمة تبييض الأموال.

وكان حزب "قلب تونس" الذي يترأسه القروي أعلن توقيفه، وهو واحد من 26 مرشحا حازوا على موافقة مبدئية على ترشحهم في الانتخابات التي جرت اليوم.

وقال مسؤول قضائي تونسي، إن مذكرة توقيف صدرت بحق القروي وشقيقه غازي بتهم تبييض الأموال.

واعتبر القروي حينها، منافسا قويا لرئيس الوزراء يوسف الشاهد، مرشح حزب "تحيا تونس" الذي كان يملك حظوظا قوية للفوز بالرئاسة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد بفون، أن نبيل القروي "يبقى مترشحا ويبقى اسمه مدرجا في قائمة المترشحين الأولية ثم بقائمة المترشحين النهائية" الساعين للفوز بالرئاسة، متابعا في تصريحات لمحطة إذاعة "موزاييك" الخاصة: "ما دامت متوفرة فيه شروط الترشح ولم يتغير شيء في وضعيته وفي مركزه القانوني فإنه مترشح للانتخابات الرئاسية".