استضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامجه "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC"، الملحن والمايسترو أمير عبدالمجيد، والدكتور ممدوح الجبالي أستاذ العود بمعهد الموسيقى العربية، وعددا هائلا من فرقتهما، حيث وصفهم الإعلامي بـ "أحسن عازفين في الوطن العربي".

وقال أديب، إن الفرقة تُعد سفراء لمصر في المملكة العربية السعودية، موجها كل التقدير والاحترام لكل سفراء الفن الذين يمثلون مصر في مواسم الغناء بالمملكة العربية السعودية، فهناك محبين من جمهور ومسؤولين لهؤلاء العازفين المحترمين، وتواجدهم في الشهر القادم في موسم الرياض شيء مبهر، مضيفا، "عاملين مشروع هيكون تحت إشراف معالي المستشار تركي آل الشيخ مشروع طموح جدا بالفن والفنانين المصريين القوة الناعمة لدينا".

وقدم الإعلامي عمرو أديب، الدكتور ماجد سرور، عازف القانون الأول بالوطن العربي، والذي أدى أحد الألحان على الهواء، فقام أديب معلقا: "ونعم الكارت، لما واحد يقولك إديني كارتك سمعه مقطوعة"، كما قدم أديب، الموسيقار والعازف الكبير يحيى الموجي عازف الكمان، كما قدم أيضا المايسترو عازف التشيللو العالمي الدكتور عماد عاشور، و إسلام القصبجي من أشهر عازفي العود في العالم العربي.

وقدم أديب، عازف الطبلة الأشهر في الوطن العربي سعيد الأرتيسيت، قائلا، "قيمة كبيرة وعشرة في برامج كثيرة وعروض جميلة"، كما قدم محمود بدير أشهر عازف أورج في الوطن العربي، وكذلك المايسترو أمير عبدالمجيد، عازف الرق الأول على مستوى الوطن العربي، وأحمد العيادي، نجم الإيقاع.