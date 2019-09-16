إصابة 100 عامل في مصنع ملابس باختناق غاز مجهول المصدر بالفيوم

أصيب قرابة 100 من عمال مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بطريق الفيوم - القاهرة الصحراوي، اليوم، بحالات اختناق بسيطة بسبب غاز غير معلوم مصدره، ونقل نصفهم لمستشفى سنورس المركزي والنصف الأخر لمستشفى طامية، وتلقوا العلاج وتقرر خروجهم.

كانت مديرية الصحة بالفيوم، تلقت إخطارا من مرفق الإسعاف، بورود بلاغ من إدارة مصنع ملابس بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، بإصابة عدد من العمال بحالات اختناق بسيطة، نتيجة استنشاق غاز غير معلوم مصدره.

ووفقا لمصدر طبي، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم علاج عدد منهم في المكان بالإسعافات الأولية، ونقلت باقي الحالات، وعددها حوالي 100 حالة إلى مستشفى سنورس المركزي، ومستشفى طامية المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتوجهت لجنة من الحماية المدنية بالمحافظة، وقطاع البيئة لتحديد مصدر الغاز.

وقال "م . ن" أحد العمال بالمنطقة، إن هذا الحادث يعد الثالث من نوعه، بنفس المصنع، وأنه يتردد أن أحد المصانع القريبة من مصنع الملابس، هو الذي تسرب منه الغاز، وتسبب في إصابة العمال، وطالب جهاز شؤون البيئة بالتحقيق في الأمر، لبيان مصدر هذا الغاز.

وقالت الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن المديرية تلقت بلاغ بالواقعة، وتم نقل المصابين البالغ عددهم نحو 85 حالة، إلى مستشفى سنورس المركزي، ومستشفى طامية المركزي، وهم مصابين بحالات اختناق غاز بسيطة، وهو غاز غير معلوم مصدره، وأن هذه الواقعة تعد الثالثة، لعمال هذا المصنع، على الرغم من أنه مصنع ملابس ولا يحتاج في عمله للغاز، وأن لجنة من البيئة والحماية المدنية، تبحث الأمر لمعرفة مصدر هذا الغاز، مشيرة إلى أن آخر مرة حدث فيها مثل هذه الواقعة بالمصنع، كانت منذ نحو 8 أشهر.وأضافت وكيل الوزارة، أن حالات المصابين مستقرة، وتقرر خروجهم من المستشفيات، بعد تقديم الإسعافات الطبية اللازمة.