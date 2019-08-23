قال الدكتور شريف صبحي غبريال، مدير الطوارئ، بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، أن 6 مواطنين فقط، عقرهم حيوان بعزبة الوابور الجديدة، بمركز إطسا، وتم منحهم المصل، والتعامل معهم سريعا، وتقرر خروجهم من مستشفى إطسا المركزي، فور حدوث الواقعة.

وأضاف مدير الطوارئ، في تصريح صحفي، منذ قليل، أن هذه الحالات كانت الأربعاء الماضي، فقط ولا يوجد حالات جماعية مماثلة الخميس الماضي، مشيرا إلى عدم صحة إصابة 21 مواطن بهذه العزبة بعقر حيوان بشكل جماعي، أمس.

وقال سيد.م، من أهالي المنطقة، أن حيوان يشبه الكلب الضال، هاجم العزبة، وأصاب 6 من المواطنين، وعدد من الحيوانات بالعزبة، وأن أهالي العزبة تمكنوا من قتل هذا الحيوان، حتى لا يصيب الباقين.