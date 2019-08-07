"صحة الفيوم" تعلن رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات استعدادا لعيد الأضحى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات والمنشآت الطبية على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

والتقى الدكتور هشام مصطفى حسن القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، مع إدارة الطوارئ، بقيادة الدكتور شريف صبحي مدير الإدارة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجمعة الروبي مسؤول الأشعة، ومحمد عبدالمعبود مسؤول الصحة والسلامة المهنية.

وشدد القائم بالأعمال، على منع الإجازات والراحات وتوفير كل المستلزمات الطبية، وزيادة الأطقم الطبية، والتأكيد على جاهزية الأجهزة، والأطقم المعاونة من الأشعة، وبنك الدم، والمعمل، وخلايا حفظ الموتى وتوفير أكياس الدم.

كما ناقش الاجتماع صيانة الأجهزة الطبية والصحة والسلامة المهنية بجميع المستشفيات.