أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 8552 طالب وطالبة من الطلاب الجُدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة العام الجار، في تخصصات الباطنة والنظر والأسنان، إضافة إلى تحليل فيروس سي، موضحا أن الكشف الطبي سيختتم أعماله بتوقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الأداب على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقال "عبدالنبي" إن الجامعة واصلت إجراءات الكشف اليوم على الطلاب المتقدمين لكليات السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، استكمالا لاستقبالها أمس لكليات التمريض ودار العلوم والمعهد الفني للتمريض، حيث تم خلال فعاليات الاستقبال العديد من الفقرات الترفيهية والموسيقية والغنايئة، والعروض والألعاب الرياضية، كنوعا من الترويح للطلاب الجُدد.

وعقدت كليتا السياحة والفنادق، والتربية للطفولة المبكرة، لقاءات تعريفية مع طلابهم المرشحين للتقدم لها، دعا خلالها عمداء الكليتين الطلاب إلى الالتزام بمحاضرتهم ودروسهم، والالتزام بالأعراف الجامعية، والتحلي بالخلق الحميدة، مؤكدين على الطلاب بالحرص على إلمامهم واطلاعهم على اللوائح والأنظمة الجامعية.

شهد فعاليات الاستقبال، واللقاءات الطلابية، الدكتورة سماح عبدالرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة سلوى عبدالسلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ابتسام سعد، والدكتور محمد عبدالله، وكيلي كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية والبيئة، ووليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة غادة فرغل، منسق الأنشطة بالكلية، والدكتور محمد عزت، منسق الأنشطة بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة لبنى محمد، منسق الأنشطة بكلية التمريض.

وتستمر جامعة المنيا في استقبال طلابها الجُدد وإجراء الكشف الطبي لهم حتى الثامن عشر من سبتمبر، كما تم تحديد مقرين داخل الحرم الجامعي لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن المواعيد المحددة وتحليل فيروس سي لهم، وذلك بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية، ومبنى كلية الآداب داخل الحرم الجامعي لمدة أسبوعين من بدء الدراسة.