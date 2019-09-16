أعلن عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، عن زيادة متوسط سرعة خدمات الإنترنت في مصر خلال الـ 6 شهور الماضية بنسبة بلغت 53%.

وقال حامد، خلال ملتقى الشركة المصرية للاتصالات الإعلامي، أن شركته تستهدف توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى مليوني خط هاتف ثابت منها مليون خط حتى نهاية العام المقبل بتكنولوجيا "ftth".

وأكد أن ترتيب مصر تقدم 11 مركزا عالميا في تصنيف موقع speed test 0 العالمي في قائمة متوسط سرعات الإنترنت، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تركيب 9 آلاف كابينة ذكية msan على مستوى الجمهورية خلال 6 شهور لتصل إلى 30 ألف كابينة.

واضاف أن المصرية للاتصالات تسعى إلى زيادة نسبة العملاء المدعومين بتكنولوجيا الألاياف الضوئية خلال 2020 إلى 98%.