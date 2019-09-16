تستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة المؤتمر الإقليمي الأول لروتاري مصر لدول أفريقيا برئاسة شريف والي، محافظ المنطقة الروتارية، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر المقبل، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبحضور رئيس الروتاري الدولي، ونائب الرئيس، ونحو 400 من أعضاء الروتاريين من أفريقيا ومصر.

وأعلن اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، الانتهاء من تطوير جميع الطرق وتشجيرها من كلا الجانبين، وتخطيطها بعلامات المرورية والإرشادية، إضافة إلى وضع أعلام الدول المشاركة في المؤتمر بالسواري.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأعضاء الروتارية في المنطقة، والتوعية المجتمعية بالمشروعات الخدمية التي يقيمها الروتاري في مصر وجميع دول أفريقيا.

وسيقام على هامش المؤتمر ملتقى روتاري لرجال الأعمال الأفارقة والمصريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية لتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأفريقية.