أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، احتمالية استئناف المفاوضات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال "الأسابيع القادمة"، مشيرة إلى أنها لن تفكر في التخلي عن أسلحتها النووية في حال عدم إزالة التهديدات الخارجية بشكل كامل.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية نشرت اليوم بيانًا رسميًا جاء فيه أن المفاوضات القادمة ستكون حاسمة في تحديد مصير العلاقات الدبلوماسية بين بيونج يانج وواشنطن.

ودعا البيان إلى تقديم تنازلات اقتصادية وأمنية أمريكية، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول نزع السلاح النووي الكوري الشمالي ستكون ممكنة حينما "يتم التخلص من التهديدات والعواقب التي تشكل خطرًا على نظام الأمن الكوري الشمالي، وتعيق تحقيق التنمية بالبلاد".

يذكر أن مفاوضات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية توقفت منذ فبراير الماضي بعد فشل القمة الأخيرة التي عقدت في العاصمة الفيتنامية "هانوي" بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.