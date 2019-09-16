أعلن يوسف الديب، القائم بأعمال مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، عن دخول 42 مدرسة بعدد 776 فصلا الخدمة لتخفيض الكثافات في الفصول في مطلع العام الدراسي الجديد، موضحا أن المدارس منها ما يمثل إنشاءات جديدة أو توسعات رأسية وأفقية، من بينها 10 مدارس بإدارة المنتزه، و10 ببرج العرب، و7 مدارس بإدارة شرق، و6 مدارس بإدارة العامرية، و5 مدارس بإدارة العجمي، و2 بإدارة وسط، و2 بإدارة غرب.

وقال "الديب" إن المديرية انهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد لباقى المراحل الدراسية 21 سبتمبر الجار، مشيرا إلى أهمية تفعيل بنك المعرفة المصري والترويج له لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للطالب والمعلم وولي الأمر، والعمل على مسايرة للتطور التكنولوجي، لافتا إلى وصول جميع الكتب المدرسية للمدارس، موجها بتسليم الكتب للطالب دون التقيد بربطها بسداد المصروفات والرسوم المدرسية، ووضع علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح بالمدرسة، وتوزيع الجدول المدرسي والإشراف اليومي ووصول توزيع المقررات الدراسية وكتابتها في صدر السجلات، وتفعيل مجموعات التقوية وفقا للقرار الوزاري بشأن مجموعات التقوية.

وأشار القائم بأعمال مدير المديرية إلى عدم استخدام العنف مع الطلاب، واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور، ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصًا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات، وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر، وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.

ولفت الديب إلى أنه تم تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة تخصيص فصول لهم بالدور الأرضي حرصًا على سلامتهم، مشددا على حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات بالإدارات الأكثر عجز، وفقا القرار الوزاري بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات، مؤكدا على أنه تم تدريب المعلمين للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية لرفع الكفاءة المهنية في مواد التخصص.

يأتي ذلك انطلاق من تكليفات الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لمديرية التربية والتعليم بإعادة تجميل مدارس المحافظة مع بدء العام الدراسي الجديد، وإزالة صناديق القمامة من محيط المدارس، وتخفيف كثافة الطلاب في الفصول، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس، والتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد.