كان لمصرع الطالب المصري أبانوب دميان حبيب غرقا في أوكرانيا صدمة كبيرة في نفوس أصدقائه سواء المصريين أو الأوكرانيين، حيث لقى مصرعه غرقا أمس خلال رحلة مع زملائه، قبل أن يحقق اللقب الذي سافر من أجله إلى أوكرانيا لدراسة الصيدلة.

ويعد الشاب الأوكراني رافان مالهوترا، البالغ من العمر 31 عاما، من الأصدقاء المقربين من "أبانوب"، حيث التقى به قبل 4 أعوام فور وصوله إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا، لدراسة الصيدلة، وفقا لحديثه.

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ويروي مالهوترا لـ"الوطن"، أن أبانوب شاب طيب وذو أخلاق عالية، وهو ما دفعه إلى مساعدته في إقامته وكيفية العيش في أوكرانيا، فهو شاب محبوب من الجميع ويساعد أي شخص يطلب منه المساعدة، كما كانا يخرجان سويا كثيرا.

آخر مكالمة تلقاها الشاب الأوكراني من أبانوب كانت منذ ما يقرب من أسبوعين تقريبا، طلب منه الخروج معا وركوب الدرجات في الحدائق، وبالفعل وهو ما حدث حيث خرجا سويا في مدينة لفيف، وفقا لـ"مالهوترا".

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ويعد اليوم هو أصعب الأيام التي مرت عليه، حيث ذهب إلى المشرحة لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان صديقه، "لم أتحمل الموقف وكنت أبكي بشدة.. وكان هناك أصدقاؤه بالجامعة وجميعهم في حالة صدمة.. كما حضر بعض أعضاء السفارة المصرية"، وفقا لحديثه.

وحياة أبانوب في أوكرانيا كانت عبارة عن التزامه بحضور المحاضرات بالجامعة، ومساعدة أصدقائه وأي شخص بحاجة للمساعدة، والخروج برفقة أصدقائه لقضاء وقت ممتع.