خصص الإعلامي عمرو عبد الحميد، الفقرة الحوارية من برنامجه "رأي عام"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، الليلة، للحديث عن بداية الفصل الدراسي الجديد، تحت عنوان "أول يوم دراسة.. بدايات الفرح والقلق"، استضاف فيها الدكتورة سهام حسن أخصائي نفسي وتعديل سلوك الأطفال، ومروة مجدي ولية أمر، وهالة عدلي مدرسة، وعددًا آخر من الأطفال.

وقالت مروة وجدي، إنها دخلت في نوبة من البكاء في أول يوم لها في المدرسة، مضيفة: "أول يوم دراسة كنت بعيط كتير أوي، لأول مرة مامتي ودتني ودخلت الفصل لوحدي ومش عارفة حد وسابتني ومشيت، أنا دخلت في وصلة عياط لآخر اليوم، وكل ولادي اتحطوا في نفس الموقف ده".

وعن مشاركة زوجها لها في تربية الأبناء، قالت: "بيشارك في المسائل المالية، الأب مهم جدًا لدى الأطفال، هو اللي بيزعق لهم عشان يذاكروا، بس الأم مش بتزعق لأبنائها لأنهم بيكونوا واخدين عليها شوية، إنما الأم هي اللي بتقعد تذاكر للأطفال، الآباء مش بيقعدوا معاهم على الكتاب".

فيما قالت هالة عدلي، إنها لا تتذكر اليوم الدراسي الأول لها وطبيعته ولكن كانت تقريبًا تشعر بالتوتر والقلق، حيث إنها لم تكن تعرف إلى أين هي ذاهبة، "كان فيه توتر بس مفيش عياط، بابا اللي ودانا المدرسة وكان ديما مخلي قلبنا جامد، وأختي كمان كانت في نفس المدرسة، وده اللي خلاني أكون هادية شوية".

وأضافت أنها تستقبل الطلاب حاليا في أول يوم دراسي بابتسامة كبيرة حيث إن الطفل يُريد أن يُطمئن فقط، "لما بيطمن بيهدي، والدنيا معاه بتنضبط شوية، الستات أسهل في التعامل مع الأطفال من الرجال، لذلك معظم مدرسين الصفوف الابتدائية من النساء، بينما في المرحلة الإعدادية من الرجال".

من جانبها، قالت الدكتورة سهام حسن، إن اليوم الأول في الدراسة يشعر الأطفال بالخوف نتيجة الانفصال عن الأم والبيت وعن دائرة حياته الصغيرة، خصوصًا لو لم يكن هذا الطفل في الحضانة، حيث إن الحضانة تُعد عالم للطفل، بينما المدرسة عالم كبير له.

وأضافت: "الطفل يقعد يقول لنفسه أنا رايح فين، أنا هسيب ماما وبابا وهروح فين، بس خبرة بقى الحضانة بتفيده جدًا، أحسن ما يروح مرة واحدة من البيت للمدرسة بتبقى صعبة جدًا"، موضحة أن هناك سيدات تّنهار أمام المدرسة في أول يوم دراسي لأنها لم تتعود على ابتعاد طفلها عنها، ومن الممكن أن تدخل معه حتى الفصل والجلوس معه أيضا.

وتابعت: "فيه مدارس بقى بتعمل حفلات، عشان الأطفال ميخافوش، بس ياريت الأمهات متروحش مع الأطفال لحد الفصل وتقعد معاه، لأن ده بيخلي الطفل متعود على كده، ويقعد يعيط ممكن لمدة أسبوع أو شهر"، مناشدة الأمهات بالذهاب مبكرًا للمدارس لأخذ أبنائهم وخاصة في أول العام الدراسي.

وواصلت: "لازم نخلي الطفل يروح المدرسة عشان يتعلم، فيه ناس تسألهم انت بتروح المدرسة ليه يقولك عشان بابا وماما ميزعلوش، بتذاكر ليه يقول عشان بابا وماما ميزعلوش، مش بيقولوا عشان عاوزين ننجح".