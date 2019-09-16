"يا عيني على الولد".. هذا شعار غالبية الأهالي في محافظة قنا.. الغضب يسيطر على الجميع وعلامات الاستفهام تظهر بقوة على الوجوه، بينما يبقى الحزن الحقيقي في قلب الأسرة التي لم تصدق بعد أن طفلهم "أحمد".. مات.

الضحية 11 سنة، خرج بعد صلاة الجمعة الماضية، متوجها من بيته إلى منطقة السوق الفوقاني، وتم العثور عليه اليوم جثة في عمارة تحت الإنشاء مدفون في الرمل بأحد الطوابق، وكشف مصدر أن فريقا بحث يضم ضباط من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الحنائي بقنا، يواصل التحري وفحص الكاميرات ومناقشة الشهود، للوصول إلى مرتكبي الحادث.

وعثر الأهالي والأجهزة الأمنية في مدينة قنا، صباح اليوم، على جثة الطفل المتغيب من يوم الجمعة، عليها آثار دماء في عمارة تحت الإنشاء في منطقة السوق الفوقاني في المدينة.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على الطفل "أحمد"، جثة هامدة داخل عمارة تحت الإنشاء، وكانت أسرة الطفل تقدمت ببلاغ بغيابه من المنزل يوم الجمعة الماضية من المنزل ولم يعد إلى المنزل، ما دفع أهله لتكوين لجان للبحث عنه داخل الأماكن التي يتردد عليها، وذلك بمعاونة شرطة مدينة قنا.

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول العقار الجديد المتواجد فيه جثة الطفل غارقة في الدماء، فيما شكلت مدير مباحث المديرية اللواء محمد ضبش، فريق بحث لكشف غموض الجريمة ومن مرتكب الجريمة والقبض عليهم.