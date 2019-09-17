سياسي سعودي لـ"أديب": يجب اتخاذ موقف عسكري صارم ضد إيران

علق حمود الزيادي، المحلل السعودي في الشؤون الأمنية والسياسية، على الحريق الذي شب بمعمل أرامكو في بقيق بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت وزارة الداخلية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو"، بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهم بطائرات دون طيار السبت الماضي، مطالبا بموقف عسكري صارم ضد طهران.

وقال الزيادي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، إن هناك تصريحات مكثفة حول الحادث سواء من الداخل السعودي أو حتى تصريحات من القيادات الأمريكية بالبيت الأبيض أو الخارجية الأمريكية أو البنتاجون، مستطردًا: "الحقائق تظهر واحدة تلو الأخرى، ونحن الآن أمام توافر حقائق حول هجوم إرهابي حدث على السعودية".

وأشار المحلل السعودي في الشؤون الأمنية والسياسية إلى أن هناك حقائق تم التأكيد منها هو أن الأسلحة التي استخدمت التي قامت بهذا العمل الإرهابي إيرانية، وهذه حقيقة أولى، والحقيقة الثانية والخطيرة هي أن تلك الضربة لم تأتِ من الداخل اليمني، موضحًا أنه في خلال غضون الساعات المقبلة ربما سيصل إلى يومين أو ثلاثة أيام ستظهر كل الحقائق.

وأوضح أن كل الحقائق الدامغة ترجح تورط النظام الإيراني في الهجوم على السعودية بشكل مباشر، وهذا يُعد اعتداء ليس على السعودية فقط بل على مصدر الطاقة العالمية، فهناك تهديد لأمن الطاقة العالمي، ولا بد من اتخاذ مواقف صارمة على المستوى السياسي والدبلوماسي الدولي، وموقف عسكري أيضًا صارم تجاه النظام الإيراني بسبب عدوانه في المنطقة.

وتابع: "لا بد من تقدم خطوات كبيرة ضد النظام الإيراني، لأن النظام الإيراني بدأ يصعد ويوسع من عدوانه، ولو لم يتحرك أحد سيزيد عدوانه بخطوات أكبر إذا لم يتم التصدي له بكل قوة، يجب استهداف مفاصل الدولة الإيرانية والحرس الثوري الذي يمثل ذراعا إرهابية في المنطقة"، موضحًا أن العدوان الإيراني الآن أصبح يستهدف منظومة الامن الاستراتيجي والعالم، وإذا لم يتم التصدي لهذه التهديدات بكل قوة، ستقوم إيران بضرب العمق الغربي.