تحدث حسن حامد، خبير أمن المعلومات عن الحرب المعلوماتية، التي تُشن ضد مصر هذه الأيام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E".

وقال حامد إن هناك بعض صفحات المنوعات والصفحات الاجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتلقى أصحابها عروضا مالية ضخمة، من أجل نشر ومشاركة بعض المنشورات السياسية.

وتناول حامد ترديد البعض أن عدد التغريدات لهاشتاج معين وصل إلى مليون تغريدة، مشيرا إلى أن 90% من هذه التغريدات صادرة من أجهزة إلكترونية داخل 4 أو 5 دول خارج مصر، وأنها حسابات وهمية.

وشدد على أن التفاعل حول هذه الهاشتاجات مُصطنع، ناصحًا بالدخول لأي حساب، للتأكد من كونه حسابا جديدا دشن خصيصا للهجوم على مصر.