أكد الدكتور أشرف الفار، ممثل الاتحاد العربي للتمور، أن المشروع المصري لإنتاج التمور يعتبر الأضخم خلال الـ50 عاما الماضية، معتبرا أن زراعة 7 ملايين نخلة بتكلفة قدرها 20 مليار جنيه ستمثل عائدا قويا على الدخل القومي.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، أن زراعة النخيل ستحقق عائدا قدره ملياري دولار سنويًا وسيساعد على خلق فرص عمل جديدة وزيادة إنتاج مصر من التمور ليتضاعف الإنتاج المصري من 1.7 مليون طن ليصبح 2.6 مليون طن بزيادة قدرها 900 ألف طن.

وأكد الفار أن مصر تحتل مركزا متقدما عالميًا في تصدير التمور، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تطلب مزيد من التمور، مشددا على ضرورة التركيز على الأصناف ذات العائد الاقتصادي العالي والمطلوبة في الأسواق العالمية مؤكدا ضرورة إضافة قيمة لهذه التمور عن طريق تصنيعها وتصديرها مُصنعة.