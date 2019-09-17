قال محمود البسيوني، المدير التنفيذي بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن المنشآت الغذائية التابعة للقطاع الرسمي تمثل 56% من القطاع الصناعي، وتساهم في تشغيل 25% من العمالة الموجودة فيه.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الحكومة الآن أصبحت تولي اهتماما خاصا بالمنتجات محلية الصنع، والتي لا تقل كفاءة أو جودة عن المنتجات المستوردة، كما أن الغرفة تسعى أيضا إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية لتأهيلها للمنافسة العالمية.

وتابع"البسيوني" أن الغرفة تعمل من خلال عدة مبادرات على توفير الدعم الفني للشركات النامية، حيث إن مباردة "ازدهار" حققت نحاجا كبيرا، حيث نجحت في تطوير 100 شركة نامية في قطاع الصناعات الغذائية.

وأشار مدير غرفة الصناعات الغذائية، إلى أنها ليست المبادرة الوحيدة، لدعم الشركات النامية بل إن هناك أيضا برنامج آخر مع الأمم المتحدة، لاستخدام الطاقة الشمية كبديل للطاقة المعروفة في الصناعات، وهو برنامج تشارك فيه 26 شركة.