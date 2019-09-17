وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في شمال سوريا، وبلغ عدد السلال الغذائية الموزعة 1500 سلة، تزن 111 طنًا، في مخيمات جنة القرى والعزة والأمان والمنصورة وسوق المازوت وأبناء الغاب وجوباس وسراقب وطريق سرمين وشعيب وحي الجامعة والصناعة ومخيم طريق بنش الواقعة في مناطق سلقين وريف سراقب بالشمال السوري.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، 367 كرتونًا من السلال الغذائية في محافظة مأرب باليمن، استفاد منها 2.202 شخص. يأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعبين السوري واليمني الشقاء.

كما دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لغسيل الكلى بمستشفى المقاصد في العاصمة اللبنانية بيروت لتقديم خدماته العلاجية لـ 101 مريض بواقع 314 جلسة خلال الأسبوع الماضي. يأتي ذلك في إطار المشروعات الطبية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للمرضى والمصابين في لبنان.