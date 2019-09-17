أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، استمرار الدعم الكامل للشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة لتحقيق اكتشافات جديدة تسهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات القابلة للاسترجاع من البترول والغاز بمختلف مناطق عملها بالصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس و سيناء من خلال اتباع وتطبيق أحدث التقنيات في أعمال البحث والاستكشاف عن التجمعات البترولية والغازية.

وأشادت وزارة البترول، في بيان أصدرته اليوم، بما حققته الشركة خلال العام ونجاحها في تحقيق 4 اكتشافات جديدة وأعلى معدل إنتاج يومي منذ تأسيسها.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة البترول، عن أعمال الجمعية العامة للشركة العامة للبترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2018- 2019.

وأضافت وزارة البترول، أن هناك فرص جيدة أمام الشركة العامة للبترول لتحقيق مزيد من الاكتشافات، خاصة أن مناطق امتيازها مازالت واعدة وبها شواهد بترولية جيدة وفقاً للدراسات والأنشطة البحثية والاستكشافية.

وطالبت وزارة البترول بمراجعة شاملة للطبقات الجيولوجية المنتجة والآبار القديمة واستغلال كل التسهيلات الإنتاجية المتاحة للعمل على تعظيم الإنتاج مع الالتزام الكامل بكل الاشتراطات البيئية ونظم السلامة والصحة المهنية والعمل على ترشيد الانفاق وتكلفة الإنتاج ، كما أكد الملا على أهمية الاستمرار فى تدريب الكوادر الشابة ورفع كفاءتهم باعتبارهم النواة الحقيقة لاستمرار نجاح منظومة العمل البترولي.

وأشار نبيل عبد الصادق رئيس الشركة العامة للبترول، إلى نجاح الشركة خلال العام في تحقيق 4 اكتشافات بترولية جديدة بمعدل إنتاج 2800 برميل يومياً من الزيت الخام و1.1 مليون قدم مكعب يومياً من الغازات، كما نجحت الشركة في تحقيق متوسط إنتاج بلغ 94.5 ألف برميل زيت مكافئ يومياً وهو أعلى معدل إنتاج حققته الشركة منذ تأسيسها، مبينة أنها أضافت إلى الاحتياطي المؤكد خلال العام 5.2 مليون برميل.

وحفرت الشركة العامة للبترول، 20 بئراً استكشافية وتنموية بالإضافة لإصلاح وإكمال 271 بئراً مما كان له عظيم الأثر في المحافظة على معدلات الإنتاج، كما نفذت عدداً من مشروعات التطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية ومن أهمها تطوير ميناء الشحن الجنوبي برأس غارب ومحطة شمال عامر البحري، وتحويل محطة الحمد لمحطة معالجة متكاملة، وتطوير محطة T-oil ومحطة معالجة رأس سدر، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات المنفذة للشركة خلال العام بلغ 1.3 مليار جنيه وبلغ إجمالي الإيرادات 13 مليار جنيه.

وأكد التزام الشركة بتطبيق استراتيجية قطاع البترول في خفض وترشيد الإنفاق من خلال رفع كفاءة الأصول غير المستغلة واستغلال فائض التسهيلات الإنتاجية لدى الشركات الشقيقة.

وأضاف أن الشركة تتبنى برنامجاً للمسؤولية المجتمعية يغطى العديد من الجوانب الإيجابية في المجالات المختلفة مثل التعليم والتدريب والصحة والخدمات الطبية والحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث بهدف تحسين ودعم وتنمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات التي تقع في نطاق عمل الشركة.