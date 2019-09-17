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قطاع السجون يوافق على إلتماس 7 نزلاء من "دمنهور" لزيارة ذويهم

قطاع السجون يوافق على إلتماس 7 نزلاء من "دمنهور" لزيارة ذويهم

يديره "حلاق وابنه".. ضبط مصنع عقاقير مخدرة في الغربية

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سيارات "مازيراتي" تنقل مشاهير العالم بعروض أزياء أسبوع لندن للموضة

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"التجارة ": 7.5% زيادة في صادرات مصر بالصناعات الغذائية خلال عام

"التجارة ": 7.5% زيادة في صادرات مصر بالصناعات الغذائية خلال عام

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