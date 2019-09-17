تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء، بقيمة قرش واحد في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصر إيران للتنمية، عودة، المشرق" عقب استقرار بداية التعاملات ليباع بـ16.42 جنيه مقابل 16.32 جنيه.