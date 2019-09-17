قال سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، إن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، عقد لقاءً مطولًا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم خلاله تناول العلاقات المصرية الفرنسية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، وأكد هذا اللقاء على مدى توافق الآراء بين البلدين، والرغبة في تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: "كان هناك تركيز على الدور الذي تلعبه الشركات والاستثمارات الفرنسية في مصر لدعم جهود التنمية، للإسهام في نجاح مصر بخطة الإصلاح الاقتصادي والحاجة إلى مزيد من انخراط الشركات الفرنسية والمستثمرين الفرنسيين للاستفادة من الفرص الواعدة بمصر".

واستقبل سامح شكري وزير الخارجـية، اليوم الثلاثاء، جان إيف لودريان وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي، بقصر التحرير التابع لوزارة الخارجية في القاهرة، وجرت مباحثات ثنائية بينهما.