أصدر الأستاذ الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، قرارات خاصة بتجديد تعيين 5 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

شملت قرارات القائم بأعمال رئيس الجامعة، إصدار القرار رقم 2036 لسنة 2019، بتجديد تعيين الدكتور رانيا أحمد عبد العظيم، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة، مديرا تنفيذيا لمشروع رفع كفاءة شبكة المعلومات، والقرار رقم 2037 لسنة 2019، بتجديد تعيين الدكتور محمود علي عبد الفتاح، الأستاذ بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، مديرا لوحدة إدارة المشروعات.

كما شملت القرارات، القرار رقم 2038 لسنة 2019م، بتجديد تعيين د. جمال فرج محمد فرج، الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية الزراعة، مديرا لمركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي، والقرار رقم 2039 لسنة 2019 م، بتجديد تعيين الدكتورة نجلاء سعد محمد، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، مديرا لمركز اللغات والترجمة.

كما شملت القرارات، القرار رقم 2040 لسنة 2019، تجديد تعيين الدكتور مصطفى محمود حسين، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق، منسقا لتسويق خدمات جامعة الفيوم.