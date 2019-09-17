لفظت إدارية بمدرسة ابتدائية بإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، أنفاسها الأخيرة، قبل وصولها لمستشفى ناصر العام، على إثر تعرضها لأزمة قلبية خلال تواجدها بالمدرسة.

تلقى إيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية إخطارا من مدرسة التضامن بقرية منشأة هديب الابتدائية التابعة للإدارة، بإصابة إدارية بالمدرسة بوعكة صحية أثناء عملها، والذي وجه بسرعة نقلها للمستشفى العام برفقة 2 من زملائها بالمدرسة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف، إلا أنها توفيت قبل وصولها للمستشفى.

وتبين أن المتوفية تدعى "نادية حفني أبو طالب" إدارية بمدرسة التضامن بقرية منشأة هديب التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.