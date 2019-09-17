قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة أزالت 1420 حالة تعدي على حرم الطريق العام، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والمركبات بهدف تحقيق سيولة مرورية والحد من التكدس والزحام خاصة وقت الذروة خاصة قبل بدء الدراسة.

وأضاف اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع شرطة المرافق أسفرت عن تحرير 150 محضر إشغال طريق، 3 محاضر إدارة محلات بدون ترخيص،21 محضر مرافق عامة.

وفي بني مزار، أزالت الوحدة المحلية 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وقال إسماعيل الفحام رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 2 قيراط و 16 سهم، وجاء ذلك بالتعاون مع وحدة حماية الأراضي والإزالات.

ونفذت الوحدة المحلية بديرمواس، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات حول المدارس والشوارع لخلق سيولة مرورية أمام الطلاب وأولياء الأمور أوقات الذهاب والخروج من المدرسة والارتقاء بمستوى النظافة، ضمن حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قرى ومدن المحافظة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وقال المهندس علي غلاب رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 52 محضر إشغال طريق. وكان محافظ المنيا وجه رؤساء المراكز بتكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى التابعة لها لتحقيق الانضباط المروري وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.