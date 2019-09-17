وجه اليوم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتطوير وتجميل ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمسجد الفولى بمدينة المنيا، والذي يعد من المعالم الهامة بالمدينة وأحد أهم وأقدم المساجد الآثرية، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتطوير والتجميل، بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ومحمد سيد رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلة، وعدد من أساتذة كليتي الفنون الجميلة والهندسة.

وكلف المحافظ الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون الجميلة بإعداد مخطط عام للتطوير بالتنسيق مع الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة ومجلس مدينة المنيا. ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة أعمال تطوير المرحلة الثانية من كورنيش النيل، حيث استعرضت اللجنة نسب تنفيذ أعمال التطوير والمخططات الخاصة بتلك المرحلة، مشدداً على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من تلك الأعمال، مع تلافي عدد من الملاحظات المتعلقة بالتطوير وإضفاء لمسة جمالية وحضارية لما يمثله الكورنيش من واجهة أساسية للمحافظة أمام زائريها.

بحث المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير الميادين الرئيسية بمدينة المنيا، والتي تضم (ميدان لوتس، ميدان المحطة، ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف)، وأمام مسجد صلاح الدين، وكوبري المشاة بحي شمال المدينة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية التسع بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق بالاستمرار في ازالة كافة الإشغالات والتعديات بجميع أنواعها على جانبي الطرق مع وضع العلامات الإرشادية الواضحة تحقيقاً للانضباط المروري، مع استكمال حملات إزالة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من والي تلك المناطق.

وكلف المحافظ رئيس مدينة المنيا بإزالة الإعلانات المخالفة واللوحات المتهالكة المتواجدة بشكل كبير بالشوارع الرئيسية وعلى واجهات المباني مع ضرورة مراجعة المعايير القياسية لوضع الإعلانات والالتزام بتطبيقها.