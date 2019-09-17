وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، بضرورة تعاون مصانع إنتاج التمور بالمحافظة مع مديرية التربية والتعليم، وذلك من خلال توقيع بروتوكول تعاون بينهم لتدريب طلاب المدارس الثانوية الزراعية والاستفادة منهم كأيدي عاملة لمدة محددة بأجر مادي وذلك بهدف ربط التعليم الفني بسوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للمحافظة.

وقال المحافظ، خلال جولته التفقدية بعدد من مصانع التمور في المنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، إنه تفقد خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف ومعرض المنتجات ببعض المصانع بالخارجة، وتابع أن المحافظة نفذت خطوات جادة للارتقاء بقطاع التمور وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك من خلال تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل بتيسيرات غير مسبوقة، وتطوير مجمع تمور المحافظة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار الزراعي بتكلفة 25 مليون جنيه.

وأضاف أن كل ذلك ساهم في تأهيل المحافظة واختيارها لاستضافة المهرجان الدولي الخامس التمور المقرر إقامته في نوفمبر المقبل، مؤكدا بأن ذلك سيكون له مردود إيجابي علي منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات التمور وتحقيق إنطلاقة جديدة ووضع الوادي الجديد في مكانها المناسب على الخريطة التنافسية العالمية.