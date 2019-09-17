ضبطت إدارة البحث الجنائي بالمنيا، اليوم، ربة منزل وزوجها لاستيلائهما على مبلغ مالي تركته لهما جارتهما على سبيل الأمانة أثناء سفرهما، إذ ادعيا سرقته.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من "أ- س.ع" 27 سنة ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم المنيا، ومعها زوجها "ع.ر.ف" 38 سنة عامل، بكسر باب مسكنهما وسرقة مبلغ مالي قدره 165 ألف جنيه ولم يتهما أحدا بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21287 جنح قسم المنيا.

شكل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم، وبالانتقال والفحص تبين وجود كسر بالقفل الخاص بباب المسكن وبعثرة محتويات المسكن وبمناقشة المبلغان أفادا أن المبلغ المسروق يخص جارتهما "ع- ج- ي" 42 عاما ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، إذ تركت المبلغ المالي لديهما علي سبيل الأمانة منذ 4 أيام وذلك لسفرها للقاهرة برفقة زوجها.

بإجراء التحريات لكشف غموض الواقعة تبين أن المبلغان يمران بضائقة مالية شديدة في الآونة الأخيرة وأن الديون تراكمت عليهما، وأنهما افتعلا الواقعة، بكسر باب المسكن وبعثرة محتوياته حتي يتمكنا من الاستيلاء علي المبلغ المالي.

بمواجهة المبلغان بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على افتعال تلك الواقعة لإيهام جارتهما بسرقة المبلغ عن طريق مجهولين حتى يتمكنوا من الاستيلاء عليه، وأرشد المتهمان عن المبلغ المالي المسروق برفقة "ع.ر.ف" وهو 113 ألف جنيه، وقررا صرف باقي المبلغ لسداد بعد الديون المتراكمة عليهما، وتم التحفظ عليهما.

تحرر عن ذلك المحضر 22 أحوال القسم، وجرى العرض علي النيابة العامة للتحقيق.