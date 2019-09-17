أعلن اليوم المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن توصيل مياه الشرب بالمجان لـ512 أسرة من الأكثر احتياجا داخل المحافظة، وتوصيل صرف صحي لـ50 منزل، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون جنيها، تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، بالاهتمام بتوصيل المياه النقية والصرف الصحي لمواطني المحافظة، خاصة الأسر الأكثر احتياجا.

وقال "الشهاوي" إن هذه التوصيلات تمت طبقا لبروتوكول تم توقيعه بين إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة وعدد من الجمعيات الآهلية منها: جاردن سيتي، نبع الحياه، أينرويل النيل، رسالة، نبض الحياة، المصباح المضئ، مؤكدا أن الشركة ترحب بالتعاون مع كافة الجمعيات الأهلية المصرح لها بالعمل طبقا للقوانين، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل الأسر الأشد احتياجا داخل المحافظة، حتي تقوم الشركة بالدور المنوط بها في خدمة المجتمع.